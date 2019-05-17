Российский самолет пролетел над военными базами в США – СМИ

Российский военный самолет Ту-154М ЛК-1 совершил наблюдательный полет над стратегическими военными базами и объектами на территории США в рамках международного Договора по открытому небу. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники.

По имеющимся данным, вылетев с авиабазы Роузкранс близ города Сент-Джозеф (штат Миссури), самолет пролетел над районами штатов Арканзас, Техас, Луизиана и Миссури. Полет продолжался более семи с половиной часов.

В частности, в Луизиане российский военный самолет совершил полет над авиабазой Барксдейл, где размещаются все стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress и находится штаб командования глобальных ударов ВВС США. Маршрут его полета также проходил над авиабазой Уайтмен в Миссури, где размещаются стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit, способные нести ядерное оружие, а также дальние бомбардировщики B-1B Lancer.

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Источник: korrespondent.net