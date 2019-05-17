Суд по делу нацгвардейца в Италии: и.о. главы Нацгвардии дал показания

Исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Николай Балан дал показания суду в итальянском городе Павия в защиту нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвиняют в причастности к гибели итальянского фоторепортера на Донбассе 24 мая 2014 года. Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

По показаниям и.о. командующего Нацгвардии, подразделение, где служил Виталий Маркив, выполняло задачи по обороне телебашни на горе Карачун в Славянске.

"Бойцы были вооружены стрелковым оружием и не имели тяжелого и дальнобойного оружия, которым мог быть смертельно поражен итальянский журналист Андреа Рокелле 24 мая 2014 года. К тому же, позиция, где в соответствии с приказом своего командира нес службу Виталий Маркив, имела сектор наблюдения (с. Андреевка), отличающийся от того, где были убиты итальянского фоторепортера (железнодорожный переезд перед керамическим заводом). Эту позицию в то время занимали боевики-сепаратисты, возглавляемые российским главарем Гиркиним. Оттуда постоянно обстреливали украинские подразделения на Карачуне", - рассказал Балан.

Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл в суд Италии по делу нацгвардейца. 17 мая в итальянском суде рассматривают дело Виталия Маркива, подозреваемого в причастности к гибели итальянского журналиста в 2014 году под Славянском.

Напомним, Маркив был задержан летом 2017 года в аэропорту итальянского города Болонья. Его обвинили в убийстве фотографа Рокелли, который погиб под минометным огнем 24 мая 2014 года. Нацгвардия заявила, что Маркив никак не может быть причастен к этому, поскольку в батальоне им. Героя Украины генерала Кульчицкого, в котором нес службу старший сержант Маркив, на тот момент не было ни одного миномета.

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Источник: korrespondent.net