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17. 05. 2019

В СНБО объявили об отставке Турчинова

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в пятницу, 17 мая, написал заявление об отставке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В связи с прекращением полномочий президента Украины, который назначил меня на должность, прошу рассмотреть в соответствии с законодательством вопрос прекращения моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в заявлении.

Турчинов заявил, что готов "на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании в дальнейшем защищать страну".

Украинская правда опубликовала его заявление.

                      
 

Напомним, секретарем СНБО Турчинов стал 15 января 2015 года, после сложения депутатского мандата.

Ранее стало известно, что в отставку подаст министр иностранных дел Павел Климкин.

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Источник: korrespondent.net

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