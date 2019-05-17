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17. 05. 2019

Глава АП Райнин подал в отставку - СМИ

Вслед за заместителями в отставку подал глава Администрации президента Игорь Райнин, пишут в пятницу, 17 мая, Українські Новини со ссылкой на источник в АП.

"Глава Администрации тоже написал заявление (об отставке)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, указ о его увольнении, как и других чиновников Администрации, которые подали в отставку, будет обнародован 19 мая.

Отметим, Райнин возглавляет АП с августа 2016 года.

Напомним, 11 мая президент Петр Порошенко уволил замглавы АП Алексея Филатова, а накануне удовлетворил заявление об отставке Константина Елисеева. Также, по данным СМИ, в отставку подал Виталий Ковальчук.

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Источник: korrespondent.net

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