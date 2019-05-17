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17. 05. 2019

Женщины пытались на лодке попасть из РФ в Украину в обход погранпункта

В Луганской области пограничники задержали двух женщин, которые пытались лодкой переправиться в Украину из России. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Задержание произошло непосредственно на берегу реки Деркул в районе населенного пункта Александровка.

Как выяснилось, нарушительницами были, гражданка Украины и РФ. Они пытались попасть в населенный пункт на территории Украины к своим знакомым. При этом у гражданки РФ отсутствовали документы.

Гражданку Украины привлекли к административной ответственности за нарушение границы, а гражданку РФ задержаны с целью установления личности и выяснения всех обстоятельств правонарушения.

Кроме того, устанавливаются лица, содействовавшие женщинам в нарушении границы.

Напомним, несколькими днями ранее пограничники задержали иностранца за нелегальное пересечение границы.

Ранее сообщалось, что пограничники усиливали охрану границы из-за 9 мая. Дополнительные меры безопасности в первую очередь касались российских байкеров.

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Источник: korrespondent.net

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