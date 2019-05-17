В Черкассах и Харькове "заминировали" десятки объектов

В оперативно-координационный центр Черкасс поступило около 15 часов в пятницу, 17 мая, сообщение о заминировании 13 объектов с массовым пребыванием людей, среди которых торговые центры и лечебные учреждения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь ДСНС в Черкасской области Константин Проценко.

"Для обеспечения пожарной безопасности на все указанные объекты направлены подразделения Управления ДСНС. На местах работают соответствующие службы. Продолжаются проверки полученного сообщения" - сообщил Проценко.

Очевидцы сообщают, что эвакуация происходит настолько быстро, что люди оставляют на рабочих местах телефоны и вещи.

Также в пятницу, 17 мая, около 15:00 на электронную почту ГУ НП в Харьковской области поступило сообщение о закладке взрывчатки в 19 торговых центрах города. Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области на странице в Facebook.

В полиции сообщили, что якобы заминированы ТЦ, расположенные на ул. Сумская, Шевченко, Клочковская, Академика Павлова, Академика Барабашова, Героев Труда, Полтавский шлях, Кольцевой путь, проспекте Науки, Московском, Гагарина, площади Защитников Украины, площади Павловской и Конституции.

"По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан, проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - рассказали в полиции.

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Источник: korrespondent.net