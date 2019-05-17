На территории Саксаганского района Кривого Рога возле остановки общественного транспорта Юбилейная случилось ДТП с пострадавшими, сообщает Первый Криворожский.
По информации СМИ, столкнулись маршрутное такси и автомобиль Geely. Водитель маршрутного такси ехал на "желтый" сигнал светофора. Водитель за рулем Geely поворачивал в сторону улицы Содружества.
На момент аварии в салоне маршрутного такси были пассажиры. По словам очевидцев происшествия, водитель за рулем легковушки не пропустил маршрутку.
От силы удара маршрутка вылетела с проезжей части на тротуар. В результате столкновения, по предварительной информации, пострадали два человека. Среди пострадавших - пассажир маршрутного такси и водитель Geely, которая находится в шоковом состоянии.
На месте работают сотрудники бригады скорой помощи, полицейские, следователи и нацгвардейцы.
Cмотрите фотогалерею: В Кривом Роге маршрутка вылетела на тротуар
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Источник: korrespondent.net
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