На территории Саксаганского района Кривого Рога возле остановки общественного транспорта Юбилейная случилось ДТП с пострадавшими, сообщает Первый Криворожский.

По информации СМИ, столкнулись маршрутное такси и автомобиль Geely. Водитель маршрутного такси ехал на "желтый" сигнал светофора. Водитель за рулем Geely поворачивал в сторону улицы Содружества.

На момент аварии в салоне маршрутного такси были пассажиры. По словам очевидцев происшествия, водитель за рулем легковушки не пропустил маршрутку.

От силы удара маршрутка вылетела с проезжей части на тротуар. В результате столкновения, по предварительной информации, пострадали два человека. Среди пострадавших - пассажир маршрутного такси и водитель Geely, которая находится в шоковом состоянии.

На месте работают сотрудники бригады скорой помощи, полицейские, следователи и нацгвардейцы.

Cмотрите фотогалерею: В Кривом Роге маршрутка вылетела на тротуар

Ранее сообщалось, в Днепре три женщины пострадали в ДТП с участием маршрутки. У одной из пострадавших сломана шея, у второй – травма носа, третья женщина получила черепно-мозговую травму.

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Источник: korrespondent.net