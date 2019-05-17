В Винницкой области легковушка столкнулась с бусом: есть жертвы

Вблизи города Казатин Винницкой области в пятницу, 17 мая, столкнулись легковушка Peugeot Partner и маршрутный автобус ГАЗ Рута. В результате аварии один человек погиб, четверо пострадали, сообщает Vinbazar.

"Предварительно, водитель автомобиля Peugeot Partner выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с маршрутным автобусом сообщением Житомир - Ружин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в салоне маршрутки находились 19 пассажиров. Четверо из них получили повреждения и доставлены в больницу.

Водитель Peugeot от полученных повреждений погиб на месте.

Следственно-оперативная группа и криминалисты устанавливают причины аварии. Начато уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

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Как сообщалось, в Запорожской области легковушка влетела в грузовик, два человека погибли.

Накануне сообщалось, что под Тернополем столкнулось два легковых авто, в результате чего два человека погибли.

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Источник: korrespondent.net