Порошенко дал гражданство экс-депутату Госдумы и сестре Сенцова

Президент Петр Порошенко в пятницу, 17 мая, дал гражданство Украины сестре заключенного в России Олега Сенцова Натали Каплан и экс-депутату Госдумы РФ, бизнесмену Илье Пономареву. Об этом они сообщили на своих страницах в Facebook.

"Свершилось! Я гражданка Украины", - написала сестра Сенцова.

Пономарев отметил, что это будет означать новый этап в его жизни и это большая честь.

"Наконец, это случилось! Сегодня, действующий президент Украины – Петр Порошенко, в последний рабочий день своей каденции, подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства, согласно государственного интереса. Я сказал ему и хочу повторить здесь: это будет означать новый этап моей жизни, и это большая честь, и огромная ответственность", - написал экс-депутат Госдумы РФ.

Также Пономарев добавил, что будет использовать новый статус для получения новых иностранных инвестиций для страны, создания новых рабочих мест, увеличения государственного бюджета "для роста благосостояния украинский".

"Уверен, что процветание Украины – это ключ к изменениям в России", - подытожил Пономарев.

Как известно, Илья Пономарев был единственным российским депутатом, который голосовал против "присоединения" Крыма к РФ в марте 2014 года.

Напомним, в 2016 году экс-депутат РФ Пономарев получил вид на жительство в Украине.

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Источник: korrespondent.net