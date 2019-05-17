Порошенко подписал "противоминный" закон

Президент Петр Порошенко подписал закон по усовершенствованию механизмов привлечения средств для финансирования мероприятий противоминной деятельности. Об этом говорится на сайте главы государства.
Как отмечается, закон усовершенствует вопросы о финансировании мероприятий противоминной деятельности в Украине.
Также этот закон усовершенствует положения закона, регулирующие вопросы финансирования мероприятий противоминной деятельности, путем введения норм, позволяющих операторам противоминной деятельности осуществлять привлечение финансовых ресурсов непосредственно от доноров.
Реализация закона будет осуществляться в пределах расходов из государственного бюджета.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость