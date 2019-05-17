На акции ЛГБТ в Черновцах произошла массовая драка

В Черновцах во время акции по случаю Международного дня противодействия гомофобии задержаны двое противников ЛГБТ, которые применили слезоточивый газ к полицейским, передает УНИАН.

На акцию на площади возле Черновицкого музыкального драмтеатра им. Ольги Кобылянской собрались представители общественной организации Инсайт. Их окружили сотрудники полиции. С другой стороны полицейского кордона разместились около 50 мужчин с символикой движения Катехон. Они выкрикивали лозунги: "Буковина - не Содом!", "Папа, мама, я - счастливая семья" и раздавали прохожим листовки с текстом "Город перекрыт? Поблагодари ЛГБТ-извращенцев".

Один из представителей группы противников ЛГБТ в комментарии журналистам заявил, что они выступают "против проявлений нетрадиционности в семье в Черновицкой области".

"Это грозит моей нации. Я – за традиционную семью, мои побратимы – за традиционную семью", - сообщил он.

Примерно в 16.15 представители противников ЛГБТ пытались прорваться сквозь кордон полиции. Кроме того, они применили слезоточивый газ против правоохранителей. После этого потасовка прекратилась, однако противники ЛГБТ-сообщества продолжают стоять вблизи кордона полицейских.

Как сообщил начальник патрульной полиции Черновицкой области Артур Шкроб, правоохранители задержали двух участников столкновения. В отношении задержанных составлены административные материалы.

"Два человека применили спецсредства слезоточивого действия. Они задержаны, на них составлены соответствующие материалы", - отметил Шкроб, добавив, что пострадавших в результате столкновения нет.

Напомним, в ноябре 2018 года в Киеве сорвали марш в поддержку трансгендеров. Возле станции метро Университет пострадали две девушки. Неизвестный распылил в их сторону газовый баллончик.

В Киеве протестуют против лесбийской конференции

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net