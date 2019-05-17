Замглавы СБУ Демчина подал в отставку

Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Павел Демчина подал в отставку. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщил советник главы СБУ Ярослав Антоняк на своей странице в Facebook.

"Первый заместитель главы СБ Украины (The Security Service of Ukraine) генерал-полковник Павел Демчина подал в отставку", - написал он.

Напомним, 13 сентября 2018 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро подготовило сообщение о подозрении в незаконном обогащении на 3,76 млн грн первому заместителю председателя СБУ Демчине.

Основанием для открытия уголовного производства стали материалы расследования журналистов программы Следствие. Инфо, которые сообщили, что гражданская жена Демчины Ольга Волощук является владелицей элитных автомобилей и живет в роскошном загородном имении. В то же время в декларации должностного лица 2015 года указано, что он не имеет ни собственной квартиры, ни машины, ни сбережений, а официально живет в ведомственном общежитии СБУ.

Журналисты программы Схемы опубликовали расследование, в котором говорилось, что Демчина, находясь под следствием НАБУ, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тысяч долларов.

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Источник: korrespondent.net