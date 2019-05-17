Коломойский заявил, что будет жить в Украине

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что приехал прожить в Украине ближайшие пять лет. Об этом он заявил в интерью Схемам.
"Я решил ближайшие пять лет прожить в Украине. Потому что я надеюсь на верховенство права в стране", - сказал олигарх.
В то же время на вопрос, связано ли это с его отношениями с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским, он ответил:
"Нет, никак не связано. Я приехал сюда и планирую здесь находиться в связи с семейными обстоятельствами. У меня сын планирует подписать контракт с баскетбольным клубом Украины", - отметил Коломойский.
По его словам, он не планирует посещать администрацию президента Зеленского.
"Я планирую жить в Украине и наслаждаться жизнью в Украине. Без всяких посещений", - заверил олигарх.
Ранее сообщалось, что в Украину вернулся Коломойский. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на родину после почти двухлетнего отсутствия.
Напомним, в Украину из Израиля вернулся один из основателей ПриватБанка Геннадий Боголюбов.
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Источник: korrespondent.net
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