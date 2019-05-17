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17. 05. 2019

Зеленский пригласил украинцев на инаугурацию

Новоизбранный президент Владимир Зеленский приглашает всех желающих 20 мая встретиться в Мариинском парке, чтобы посмотреть его инаугурацию. Об этом он сообщил в Facebook.

Он заявил, что "очень хотел бы принести президентскую присягу смотря народу в глаза".

"Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной Рады, перед депутатами. Я приглашаю всех желающих утром 20 мая в Мариинский парк, откуда я отправлюсь в Верховную Раду", - написал он.

Как известно, Верховная Рада назначила инаугурацию на 20 мая. 

Ранее у Зеленского рассказывали о "фишках" на инаугурации.

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Источник: korrespondent.net

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