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17. 05. 2019

В аэропорту Праги столкнулись два самолета

На взлетной полосе аэропорта Праги в пятницу, 17 мая, столкнулись два самолета. В аварии никто не пострадал, сообщает Novinky.

"При выруливании два самолета столкнулись кончиками крыльев. Все пассажиры в порядке, движение в аэропорту не ограничивали", - заявил представитель аэропорта Роман Паквонь.

По его словам, в обоих самолетах были пасажили. После инцидента они были вынуждены вернуться в терминал.

При этом сообщается, что масштаб повреждений, нанесенных самолетам, незначительный. Технический осмотр одной из машин проведут сегодня ночью, второй самолет осмотрят в течение выходных.

Ранее сообщалось, что самолет Киев-Шарм-эль-Шейх экстренно сел в Одессе из-за сообщения о минировании.

А несколькими днями ранее два самолета столкнулись над Аляской, пять человек погибли.

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Источник: korrespondent.net

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