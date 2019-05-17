За три месяца украинцев стало меньше на 74 тысячи

С января по март 2019 года численность населения Украины уменьшилась на 73,7 тыс. человек. Такие данные в пятницу, 17 мая, опубликовала Государственная служба статистики Украины.

Сообщается, что превышение количества умерших над количеством рожденных остается существенным: на 100 умерших - 48 живорожденных.

По состоянию на 1 апреля 2019 года в Украине насчитывается 42079,5 тысячи человек. Стоит отметить, что такие данные были получены без учета населения в Крыму и временно оккупируемых территорий Донбасса.

Ранее сообщалось, что численность имеющегося населения в Украине на 1 февраля 2019 года составляла 42101,7 тысяч человек.

Напомним, за прошлый год численность населения в Украине сократилась на 233 тысячи - до 42 миллиона 153 тысячи 200 человек.

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Источник: korrespondent.net