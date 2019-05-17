Порошенко подписал ряд увольнений



Завершающий каденцию президент Украины Петр Порошенко уволил Святослава Цеголко с должности пресс-секретаря главы государства.

"Освободить Цеголко Святослава Петровича с должности пресс-секретаря президента Украины", – сказано в указе, обнародованном на сайте президента в пятницу вечером.

Другими своими указами глава государства освободил с должности первого нештатного помощника Юрия Онищенко, уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирину Геращенко, представителя президента в Верховной Раде Ирину Луценко.

Напомним, ранее Порошенко уволил замглавы Администрации Константин Елисеев, а также своего советника Олега Медведева.

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Источник: korrespondent.net