Порошенко уволил главу Нацинститута стратегических исследований



Завершающий каденцию президент Украины Петр Порошенко уволил Ростислава Павленко с должности директора Национального института стратегических исследований и освободил его от обязанностей внештатного советника. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства вечером 17 мая.

Другим своим указом Порошенко назначил в. и. о. директора Нацинститута стратегических исследований.

"Временно возложить исполнение обязанностей директора Национального института стратегических исследований на Яблонского Василия Николаевича - первого заместителя директора Национального института стратегических исследований", – говорится в документе.



Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подал в отставку. Также заявление на увольнение написал первый заместитель главы Службы безопасности Украины Павел Демчина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net