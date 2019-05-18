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18. 05. 2019

Коал объявили функционально вымершими животными


Австралийский фонд Коала сообщил о фактическом вымирании этих сумчатых медведей, пишет Metro.
 
По словам специалистов, в дикой природе осталось всего 80 тысяч представителей этого вида. Такого количества недостаточно для поддержания нового поколения.
 
Коал объявили "функционально вымершими", что означает сокращение вида до численности, не влияющей на окружающую среду.
 
Причиной вымирания коал стало изменение климата, а также факторы повышения температуры и сокращения территорий их обитания.
 
Зоозащитники призвали власти страны вмешаться в ситуацию и сделать все для спасения вида, который всегда был крайне важен для экосистемы Австралии.

Напомним, ранее в Австралии на фото попала "сексуальная" коала. Также на видео показали "самую спокойную" коалу в мире.

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Источник: korrespondent.net

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