Назначен новый посол Украины в Таджикистане



Завершающий каденцию президент Петр Порошенко подписал указ о назначении нового посла Украины в Таджикистане, сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, 17 мая.



Новым послом Таджикистане назначен генерал-лейтенант Василий Серватюк.



"Назначить Серватюк Василия Николаевича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Республике Таджикистан", – говорится в указе президента.



Ранее Серватюк занимал должность первого заместителя главы Государственной пограничной службы Украины.



Напомним, ранее Порошенко уволил посла в Финляндии. Кроме того, президент назначил постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко послом на Ямайке.

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Источник: korrespondent.net