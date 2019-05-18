Лента RSS
Подписаться на ленту
18 мая 2019, суббота, 03:38
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,33
18. 05. 2019

Назначен новый посол Украины в Таджикистане


Завершающий каденцию президент Петр Порошенко подписал указ о назначении нового посла Украины в Таджикистане, сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, 17 мая.
 
Новым послом Таджикистане назначен генерал-лейтенант Василий Серватюк. 
 
"Назначить Серватюк Василия Николаевича Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Республике Таджикистан", – говорится в указе президента.
 
Ранее Серватюк занимал должность первого заместителя главы Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, ранее Порошенко уволил посла в Финляндии. Кроме того, президент назначил постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко послом на Ямайке.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Самые порядочные люди - экстрасенсы, они никогда не пользуются своими способностями, чтобы выиграть в лотерею!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Следите ли вы за «Евровидением»?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.