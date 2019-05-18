Назначен новый посол Украины в Таджикистане

Завершающий каденцию президент Петр Порошенко подписал указ о назначении нового посла Украины в Таджикистане, сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, 17 мая.
Напомним, ранее Порошенко уволил посла в Финляндии. Кроме того, президент назначил постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко послом на Ямайке.
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Источник: korrespondent.net
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