Порошенко уволил экс-генсека НАТО с должности своего советника

Завершающий каденцию президент Украины Петр Порошенко своими указами освободил от исполнения обязанностей еще 12 своих внештатных советников, включая бывшего генерального секретаря НАТО Андерса фог Расмуссена.
"Освободить Андерса Фог Расмуссена от исполнения обязанностей советника президента Украины (вне штата)", – гласит текст указа об увольнении экс-генсека НАТО.
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Источник: korrespondent.net
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