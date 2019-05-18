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18. 05. 2019

Коломойский поделился планами на инаугурацию


Олигарх Игорь Коломойский сказал, что придет на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского, если его пригласят. Об этом бизнесмен заявил в интервью Схемам.
 
По словам олигарха, пока он еще не получал приглашение на инаугурацию.
 
"Меня не приглашали, во-первых. А во-вторых, я не понимаю, как это выглядит. И какие сложности там – нужен дресс-код, бабочки, галстуки – это сложно.. Я не знаю – может на коктейль, на эту светскую часть – может приду. А на официальную – что мне там делать? Хлопать в ладоши? Куда идти, куда проходить – я никогда не был на подобных мероприятиях", – сказал Коломойский.



Напомним, Коломойский вернулся в Украину в ночь на 16 мая после почти двухлетнего отсутствия. Олигарх подчеркнул, что его решение никак не связано с итогами президентских выборов. По словам Коломойского, он вернулся в страну по семейным обстоятельствам.

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Источник: korrespondent.net

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