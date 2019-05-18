Коломойский поделился планами на инаугурацию

Олигарх Игорь Коломойский сказал, что придет на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского, если его пригласят. Об этом бизнесмен заявил в интервью Схемам.
Напомним, Коломойский вернулся в Украину в ночь на 16 мая после почти двухлетнего отсутствия. Олигарх подчеркнул, что его решение никак не связано с итогами президентских выборов. По словам Коломойского, он вернулся в страну по семейным обстоятельствам.
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Источник: korrespondent.net
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