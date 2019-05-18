Венесуэла готова к диалогу с США



Власти Венесуэлы страны готовы к переговорам с Соединенными Штатами Америки, заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса, передает TeleSUR.

По слова министра, Вашингтон потерпел поражение в действиях против Каракаса, и пришло время дипломатии.

"Мы готовы сесть за стол переговоров", – сказал Арреаса.

Напомним, 16 мая в Норвегии состоялись переговоры представителей президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Николаса Мадуро.

К настоящему времени Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия и Китай выразила поддержку Мадуро.

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Источник: korrespondent.net