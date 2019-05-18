Итоги 17.05: Развал коалиции и громкие отставки



Великобритания изменила правила въезда в страну



Великобритания отменяет бумажные миграционные карты для всех иностранцев в целях сокращения очередей в пунктах прибытия. Большинство данных, которые вносились в миграционные карты, скоро будут доступны для сбора в электронном виде.

Совет Европы решил вернуть России право голоса в ПАСЕ

Министры иностранных дел стран-членов Совета Европы приняли решение, в котором открывается путь для возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре. В СЕ также позволили России участвовать в выборах нового генсека.

Представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба назвал позорным решение Комитета министров СЕ.

Коалиция в Верховной Раде прекратила работу

Фракция Народный фронт вышла из парламентской коалиции. Теперь у Верховной Рады будет один месяц, чтобы сформировать новое большинство. Даже если новая коалиция не будет создана, новоизбранный президент Владимир Зеленский не сможет распустить парламент досрочно, так как это нельзя сделать менее чем за полгода до выборов.

Зеленский пригласил всех желающих провести его на инаугурацию

Новоизбранный президент Владимир Зеленский пригласил всех желающих 20 мая встретиться в Мариинском парке, чтобы посмотреть его инаугурацию.

Он заявил, что "очень хотел бы принести президентскую присягу смотря народу в глаза". "Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной Рады, перед депутатами. Я приглашаю всех желающих утром 20 мая в Мариинский парк, откуда я отправлюсь в Верховную Раду", - заявил Зеленский.

Турчинов и Климкин подали в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Павел Демчина написали заявления об отставке. Кроме того, министр иностранных дел Украины Павел Климкин объявил о своей отставке.

США отложили введение пошлин на импортные автомобили

Президент США Дональд Трамп принял решение отложить на полгода введение таможенных пошлин на иностранные автомобили и детали к ним. Американский лидер намерен связать введение пошлин на европейские автомобили с успехом торговых переговоров с Евросоюзом в ближайшие шесть месяцев.

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Источник: korrespondent.net