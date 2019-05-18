Сутки в ООС: семь обстрелов, трое раненых

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 17 мая, семь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Четыре раза применялось запрещенное Минскими соглашениями оружие. Ранения получили три бойца ВСУ, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 18 мая.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг трижды обстрелял позиции ООС: из минометов калибра 120-мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи Павлополя; из автоматических станковых гранатометов - около Новотроицкого; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Гнутово.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север позиции украинских защитников были обстреляны четыре раза: дважды из артиллерии калибра 122-мм и минометов калибра 82-мм - вблизи Золотое-4; из минометов калибра 82-мм - в районе Новгородского; из гранатометов различных систем - у Крымского.
По данным украинской разведки, ответным огнем два сепаратиста были убиты, еще 12 - получили ранения.
С начала текущих суток враг из минометов калибров 120 и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции ООС вблизи Крымского в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.
"На каждый обстрел наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", – отметили в штабе.
Напомним, за сутки 16 мая на Донбассе зафиксировали 13 обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда погиб один украинский военный, еще один был ранен.
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Источник: korrespondent.net
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