Венесуэла продала золото на $570 млн - Bloomberg

В течение двух последних недель Венесуэла получила 570 млн долларов от продажи золота в обход санкций США. Об этом накануне сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Утверждается, что что 9,7 тонн золота были проданы 10 мая, еще 4 тонны - 13 мая. Всего, по сведениям агентства, с начала апреля Венесуэле удалось продать 23 тонны золота. Предполагается, что покупателями драгоценного металла стали фирмы из Турции и ОАЭ.

По словам одного из источников, вырученные средства планируют направить на финансирование импорта через внешнее торговое представительство страны.

При этом указывается, что в результате последних сделок золотовалютные резервы Венесуэлы опустились до самого низкого за последние 29 лет уровня - 7,9 млрд долларов.

Напомним, 10 апреля сообщалось, что из хранилищ Венесуэлы были вывезены восемь тонн золота. Их планировалось продать за границу. Такая же партия драгоценного металла была продана в феврале.

Ранее сообщалось, что Россия стала мировым лидером по закупке золота. Всего в мире за три первых месяца 2019 года были закуплены 145,5 тонны золота, что на 68% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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Источник: korrespondent.net