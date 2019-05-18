Лента RSS
Подписаться на ленту
18 мая 2019, суббота, 09:35
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,33
18. 05. 2019

Венесуэла продала золото на $570 млн - Bloomberg

В течение двух последних недель Венесуэла получила 570 млн долларов от продажи золота в обход санкций США. Об этом накануне сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Утверждается, что что 9,7 тонн золота были проданы 10 мая, еще 4 тонны - 13 мая. Всего, по сведениям агентства, с начала апреля Венесуэле удалось продать 23 тонны золота. Предполагается, что покупателями драгоценного металла стали фирмы из Турции и ОАЭ.

По словам одного из источников, вырученные средства планируют направить на финансирование импорта через внешнее торговое представительство страны.

При этом указывается, что в результате последних сделок золотовалютные резервы Венесуэлы опустились до самого низкого за последние 29 лет уровня - 7,9 млрд долларов.

Напомним, 10 апреля сообщалось, что из хранилищ Венесуэлы были вывезены восемь тонн золота. Их планировалось продать за границу. Такая же партия драгоценного металла была продана в феврале.

Ранее сообщалось, что Россия стала мировым лидером по закупке золота. Всего в мире за три первых месяца 2019 года были закуплены 145,5 тонны золота, что на 68% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Самые порядочные люди - экстрасенсы, они никогда не пользуются своими способностями, чтобы выиграть в лотерею!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Следите ли вы за «Евровидением»?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.