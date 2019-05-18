Госдеп США одобрил поставки ракет для Канады, Японии и Южной Кореи

Государственный департамент США одобрил решение о продаже оружия на сумму более $1 млрд трем военным союзникам - Канаде, Японии и Южной Корее. Об этом накануне сообщило Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности США.

Так, Канада получила разрешение на покупку 425 легких конверсионных комплектов MK 54 на $387 млн, Южная Корея - на 94 ракеты SM-2 Block IIIB $313,9 млн, а Япония - на 160 ракет средней дальности AIM-120C-7 на $313 млн.

Контракт предусматривает техническую поддержку ракет, а также подготовку специалистов и помощь в вопросах логистики.

Отмечается, что теперь в течение 30 дней Конгресс США должен одобрить военные контракты.

"Предполагаемая продажа оборудования не изменит базовый военный баланс в регионах", - отметили в ведомстве, входящем в структуру Пентагона.

Ранее сообщалось, что Польша купила у США дивизион ракетных систем повышенной мобильности HIMARS на общую сумму $414 млн. Соответствующее соглашение между правительствами Польши и США подписали в Варшаве с участием президента Польши Анджея Дуды и вице-президента США Майка Пенса.

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Источник: korrespondent.net