В Украине чтят жертв депортации крымских татар

В субботу, 18 мая, исполняется 75 лет с начала депортации советским режимом крымских татар с их исторической родины – Крыма. В этот день Украине и мире отмечают День памяти жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа, сообщают Крым.Реалии.

Сегодня в Киеве и других городах Украины планируются мероприятия, посвященные этому дню. Траурные мероприятия пройдут также во многих странах мира.

На 12:00 запланирована всеукраинская минута молчания в память жертв геноцида крымских татар. В Крыму, аннексированном Россией, траурные мероприятия, кроме официальных, запрещены, а попытки их проведения пресекаются.

Как известно, 18 мая 1944 года из Крыма был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано около 200 тысяч человек.

Напомним, 12 ноября Верховная Рада признала депортацию крымских татар геноцидом, а также установила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

А 11 мая парламент Украины обратился к международному сообществу с призывом признать депортацию крымских татар из Крыма 1944 года геноцидом, а также осудить запрет Россией Меджлиса крымскотатарского народа на территории полуострова.

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Источник: korrespondent.net