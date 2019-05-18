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18. 05. 2019

США отправят временного поверенного вместо посла в Украину – СМИ

Государственный департамент США предложил Уильяму Тейлору, работавшему послом в Киеве в 2006-2009 годах, стать временным поверенным в Украине. Об этом сообщает Зеркало недели со ссылкой на источники в Вашингтоне в субботу, 18 мая.

Отмечается, что временный поверенный ориентировочно будет руководить американским посольством минимум год, а то и до самых президентских выборов в США в 2020 году.

"В сложившейся ситуации это плюс, поскольку, во-первых, Тейлору не нужно будет изучать ситуацию в стране. Во-вторых, он постоянно держит руку на пульсе в сфере обороны, знает ситуацию на востоке Украины и разбирается в экономических вопросах", – пишет издание.

Ранее в Госдепе подтвердили уход посла США в Украине. Мари Йованович покинет свой пост вместе с завершением полномочий президента Петра Порошенко.

Также сообщалось, что на должность посла США в Украине рассматриваются пока две кандидатуры.

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Источник: korrespondent.net

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