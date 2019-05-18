Россия созвала Совбез ООН из-за закона о языке

Россия попросила созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с принятием Верховной Радой Украины закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в субботу, 18 мая.

"Сегодня стало известно, что делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Заседание может состояться в следующий понедельник", – написал Николенко на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что функционирование украинского языка в Украине никоим образом не угрожает международному миру и безопасности, поддержание которых является задачей Совбеза ООН, поэтому "комментировать по сути это абсурдное обращение, которое удивило не только Украину, нет смысла".

"Этот закон – наш внутренний вопрос, который в Кремле пытаются политизировать", – указал Николенко.

Он расценивает такие действия России как попытку маргинализировать ключевую мировую площадку в политике безопасности, "превратить ее в некое вечернее шоу в стиле первого российского канала пропаганды".

"Решение о дате и времени проведения заседания должен одобрить голова. В мае это – Индонезия", – добавил Николенко.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали почти два месяца – с 28 февраля.

А 15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал языковой закон. По его словам, этот документ выверен настолько, чтобы ни одна политическая сила не имела оснований инициировать его пересмотр.

В МИД РФ заявили, что украинский закон о языке предполагает "принудительную украинизацию, фактически тотальную", а также противоречит Конституции Украины.

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Источник: korrespondent.net