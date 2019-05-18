В аэропорту Борисполь нашли партию янтаря в сладостях

Гражданин Украины через киевский аэропорт Борисполь пытался вывезти 15 килограммов янтаря. Об этом сообщает Госпогранслужба в субботу, 18 май.

Отмечается, что украинец намеревался вылететь в Китай транзитом через одну из европейских стран.

"Однако информацию о намерениях мужчины заблаговременно получили сотрудники оперативно-технических подразделений пограничного ведомства. Поэтому когда 30-летний украинец прибыл для прохождения контроля оперативники, пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев и представители таможни провели в отношении него тщательную проверку", – говорится в сообщении.

В результате осмотра погранично-таможенная группа среди багажа мужчины обнаружила около 15 килограммов янтаря. Он был спрятан в личных вещах среди сладостей.

Сейчас продолжаются проверочные мероприятия, и будет установлена стоимость находки, которая может составить не одну сотню тысяч гривен.

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Напомним, в Одесской области СБУ изъяла более шести тонн янтаря, расфасованного и отобранного для огранки, а также более полтонны обработанного камня.

Также сообщалось, что на Закарпатье пограничники нашли в баке автомобиля Mercedes 25 килограммов янтаря. Контрабанду пытался вывезти 43-летний житель Тернопольской области.

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Источник: korrespondent.net