В городе Кропивницкий в результате сильного дождя подтопило улицы Смоленчука, Островского и Вокзальную, а также жилые дома по улице Шевченко и улице Героев Украины. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС в субботу, 18 мая.
Отмечается, что сегодня ночью в Кировоградской области наблюдались сложные погодные условия: гроза, град, значительный дождь, порывы ветра 15-20 м/с.
"С целью ликвидации последствий ухудшения погодных условий подразделения управления ГСЧС Украины в Кировоградской области 18 мая привлекались три раза для изъятия автомобилей с осложненных участков дорог в городе Кропивницкий: у моста через реку Ингул (ул. Смоленчука), ул. Островского и ул. Вокзальной", – сказано в сообщении
Всего спасатели изъяли пять единиц техники, и провели расчистку ливневых систем для уменьшения уровня дождевых вод.
Кроме того, сотрудники ГСЧС оказали помощь по откачке воды из помещения общежития по ул. Шевченко и ликвидировали пожар электрощитовой (из-за попадания дождевых вод в электросети) в девятиэтажном жилом доме по ул. Героев Украины.
Всего от ГСЧС привлекалось семь единиц техники и 26 человек личного состава.
Cмотрите фотогалерею: В Кропивницком из-за дождя подтопило улицы
Накануне в Житомирской области был зафиксирован смерч. Из-за непогоды без света остались 74 населенных пунктов области.Наиболее пострадавшие районы – Новоград-Волынский, Олевский и Емильченский.
А в начале мая в Украине бушевал циклон Ксеркс с ливнями и мокрым снегом.
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Источник: korrespondent.net
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