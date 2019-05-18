Указ Зеленского о роспуске Рады назвали фейком

Указ о роспуске Верховной Рады, опубликованный ранее некоторыми СМИ, является фейком и не имеет отношения к реальности, заявила пресс-секретарь Владимира Зеленского Ирина Победоносцева, сообщает Громадське 18 мая.

Такой же документ месяцем ранее опубликовал замглавы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов, отметив, что указ о досрочном прекращении полномочий Рады должен выглядеть "примерно так".

Советница Зеленского по правовым вопросам Ирина Венедиктова заявляла о том, что Портнов не работает над судебной реформой в штабе новоизбранного президента.

Накануне идеолог команды новоизбранного президента Руслан Стефанчук в эфире ток-шоу Противостояние на телеканале NewsOne рассказал, что роспуск парламента будет зависеть от того, будут ли нардепы искать взаимопонимание с Зеленским. При этом он добавил, что ответ на вопрос, будет ли распущена Рада, появится в ближайшее время.

17 мая в Верховной Раде официально прекратила существование коалиция депутатов после выходня из нее фракции Народный фронт.

Председатель парламента Андрей Парубий призвал депутатов начать консультации по созданию новой коалиции.

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. Если она не будет создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Но роспуск парламента запрещен за полгода до очередных выборов в Раду.

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Источник: korrespondent.net