В Украине установлен новый праздник - День отца

Президент Петр Порошенко подписал указ об установлении в Украине нового праздника - Дня отца, сообщается на сайте главы государства 18 мая.

"День отца установлен с целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отцов в воспитании детей", - говорится в заявлении.

Согласно документу, День отца в Украине будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье июня. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее Корреспондент.net рассказывал, что в 2019 году украинцев ждет 11 дополнительных выходных. Среди них есть и праздничные дни, которые придется отработать в субботу.

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Источник: korrespondent.net