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18. 05. 2019

В самой богатой нефтью стране заканчивается бензин

В Венесуэле водителям приходится стоять в километровых очередях по несколько часов, чтобы заправиться из-за того, что в стране с богатейшими в мире запасами нефти заканчивается топливо, сообщает Euronews 18 мая.

Жесткие санкции США в отношении энергетического сектора Венесуэлы сократили экспорт сырой нефти и привели к тому, что правительство президента Николаса Мадуро пытается импортировать горючее. Но его не хватает.

🇻🇪острая нехватка бензина на венесуэльских АЗС
очередь "на всякий случай", вдруг бензин появится pic.twitter.com/IpJW325V4C

— Zima (@frostr1) May 18, 2019
 

Не поступают и нефтепродукты, которыми разбавляют тяжелую венесуэльскую нефть, чтобы сделать ее более пригодной для экспорта. Второй по величине нефтеперерабатывающий завод страны остановлен.

Ранее у Мадуро заявили о готовности к переговорам с США, поскольку "Вашингтон потерпел поражение".

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Источник: korrespondent.net

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