На вокзале в Киеве прошел перформанс к годовщине депортации крымских татар

В Киеве, 18 мая, на центральном железнодорожном вокзале состоялось театральное представление, посвященное 75-летию депортации крымскотатарского народа, передает UA: Крым в Facebook.

"Театральная интервенция от актеров PostPlayТеатр и перформанс молодых крымскотатарских активистов вместе с волонтерами. Акция памяти жертв ужасной катастрофы - депортации крымскотатарского народа 1944 года", - говорится в сообщении.

По данным Министерства информационной политики, театральная постановка символизировала реконструкцию вагона, в котором перевозили крымских татар во время депортации.

Ранее новоизбранный президент Владимир Зеленский в день 75-й годовщины начала депортации крымских татар выразил надежду, что Украина сможет освободить аннексированный Крым.

В Украине чтят жертв депортации крымских татар

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Источник: korrespondent.net