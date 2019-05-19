В Черновицкой области молния убила двух пастухов

В Черновицкой области в результате удара молнии погибли двое мужчин, сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.
Трагедия произошла 18 мая после обеда в селе Вашковцы Сокирянского района.
По предварительной информации, 47-летний и 61-летний мужчины пасли скот за селом. Во время ливня от удара молнии в поле оба мужчины погибли.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Ранее в городе Сокаль Львовской области молния поразила супружескую пару. В результате инцидента мужчина скончался.
В Виннице молния попала в трамвай
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Источник: korrespondent.net
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