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19. 05. 2019

В Черновицкой области молния убила двух пастухов

В Черновицкой области в результате удара молнии погибли двое мужчин, сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Черновицкой области.

Трагедия произошла 18 мая после обеда в селе Вашковцы Сокирянского района.

По предварительной информации, 47-летний и 61-летний мужчины пасли скот за селом. Во время ливня от удара молнии в поле оба мужчины погибли.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Ранее в городе Сокаль Львовской области молния поразила супружескую пару. В результате инцидента мужчина скончался.

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Источник: korrespondent.net

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