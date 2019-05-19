Мы не видим ЕС без Украины - посол Евросоюза

В мире сложно найти место, где принципы Европейского союза ценят больше, чем в Украине. Об этом сказал председатель представительства ЕС в Украине посол Хьюг Мингарелли, передает РБК-Украина.

"День Европы является невероятно важным в вашей стране из-за очень особой причины. Сложно найти место в мире, где Европейский союз ценят больше, чем в Украине. Есть очень немного мест в мире, где принципы, по которым построен ЕС, ценятся больше, чем в Украине. И именно поэтому, как сказал президент ЕС Дональд Туск несколько недель назад, - "не может быть безопасной Европы без безопасной Украины" и мы не видим ЕС без Украины. Это одно и тоже", - заявил Мингарелли.

"Украина – это Европа в ее разнообразии, Украина это Европа в ее исключительном демократическом подходе. Украина – это Европа в ее решимости общества, Украина – Европа в креативности ее граждан", - добавил он.

Ранее Минграрелли заявлял, что Украина имеет "ужасный" имидж в Европе. Его создали российские СМИ. Также Мингарелли признавал, что европейский путь Украины неоспорим.

В Украине отмечают День Европы

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Источник: korrespondent.net