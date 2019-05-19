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19. 05. 2019

Порошенко дал гражданство кинооператору, главе морпортов и преподавателю

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении украинского гражданства кинооператору Юрию Грузинову, преподавателю Киево-Могилянской бизнес-школы Михаилу Винницкому и главе администрации морских портов Украины Райвису Вецкагансу, сообщила пресс-служба главы государства.

"На последнем заседании комиссии по предоставлению гражданства, на основании обращения Государственной миграционной службы, были рекомендованы несколько лиц в принятии в гражданство Украины. На основании подаяния я принял решение о принятии каждого из вас в гражданство", - сообщил Порошенко во время встречи с указанными лицами.

По словам главы государства, большая гордость и большая честь стать гражданами Украины. "И очень приятно для Украины иметь таких граждан", - заключил Порошенко, подписывая соответствующие документы.

Кроме того, Порошенко подписал указ о назначении политзаключенным государственных стипендий им. Левка Лукьяненко на период содержания и на протяжении одного года.

"В соответствии с указом государственные стипендии имени Левка Лукьяненко назначены на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения Владимиру Балуху, Николаю Семене, Олегу Сенцову, Роману Сущенко", - говорится в тексте указа.

Кроме того, назначены стипендии сроком на один год заместителям председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильму Умерову и Ахтему Чийгозу.

Ранее Петр Порошенко дал гражданство Украины сестре заключенного в России Олега Сенцова Натали Каплан и экс-депутату Госдумы РФ, бизнесмену Илье Пономареву.

Гражданство РФ с начала года получили 19 тысяч украинцев

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Источник: korrespondent.net

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