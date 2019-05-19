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19. 05. 2019

В Тернопольской области шаровая молния залетела в дом и взорвалась

В Тернопольской области шаровая молния залетела в жилой дом и взорвалась, пострадали семь человек, из них пять детей, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"Несчастный случай произошел 18 мая около 17:00 в селе Дежурная Чертковского района. Шаровая молния во время грозы через систему вентиляции залетела в летнюю кухню и взорвалась", - говорится в сообщении.

Также в результате взрыва молнии обрушился подвесной потолок кухни. "На момент инцидента внутри здания находилось двое взрослых и пятеро детей, среди них двое соседских. Всех доставили в больницу. После осмотра медиков их отпустили домой", - рассказали в полиции.

Ранее в городе Сокаль Львовской области молния поразила супружескую пару. В результате инцидента мужчина скончался.

В Виннице молния попала в трамвай

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Источник: korrespondent.net

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