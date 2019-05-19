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19. 05. 2019

В Черновицкой области пытались захватить храм

В Черновицкой области полиция устанавливает обстоятельства инцидента на территории церкви, поскольку им поступила информация о попытке захвата храма, сообщает пресс-служба полиции.

В полицию поступило сообщение о том, что представители ПЦУ, получив документы, предоставляющие право на использование имущества, пытаются захватить храм.

"На месте происшествия следственно-оперативная группа Заставнивского отделения полиции осуществляет проверку законности об изменении организационно-канонической подчиненности религиозной организации села Товтры", - говорится в сообщении.

Дополнительно полиция дает разъяснения гражданам и обеспечивает охрану общественного порядка на территории церкви.

Ранее Епифаний заверил,что захватов храмов Украинской православной церкви Московского патриархата не будет.

На Тернопольщине произошла потасовка возле храма

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Источник: korrespondent.net

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