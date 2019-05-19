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19. 05. 2019

Посольство США выложило видео о работе Йованович в Украине

Посол США в Украине Мари Йованович завершает дипломатическую каденцию в Киеве. Об этом сообщило американское посольство в Facebook.

"Посол Йованович завершает дипломатическую каденцию в Киеве - оглянемся и просмотрим ее трехлетнюю работу в Украине по продвижению партнерства между Украиной и США", - говорится в сообщении посольства США в Украине.

Ранее в Госдепе подтвердили уход посла США в Украине. Мари Йованович покинет свой пост вместе с завершением полномочий президента Петра Порошенко.

Также сообщалось, что на должность посла США в Украине рассматриваются пока две кандидатуры.

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Источник: korrespondent.net

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