Итоги 18.05: Наставления Порошенко и Совбез ООН

Россия созвала Совбез ООН из-за закона о языке

Россия попросила созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с принятием Верховной Радой Украины закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко в субботу, 18 мая.

"Сегодня стало известно, что делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Заседание может состояться в следующий понедельник", – написал Николенко на своей странице в Facebook.

Зеленский заявил, что Украина вернет Крым

Новоизбранный президент Владимир Зеленский в день 75-й годовщины начала депортации крымских татар выразил надежду, что Украина сможет освободить аннексированный Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook в субботу, 18 мая.

"Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа – никогда. Крымские татары вернулись на историческую родину. И сейчас они снова стали жертвами репрессий – как и те, кто остался преданным Украины в оккупированном Крыму", – написал будущий глава государства.

Адвокат Трампа возмутился заявлением Коломойского

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани возмутился, что олигарх Игорь Коломойский после приезда в Украину угрожал двум американским гражданам. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter 18 мая.

"Как только он вернулся, он угрожал двум американским гражданам. Представители Коломойского и враги президента Трампа консультируют новоизбранного президента. Будет ли он арестован?", - написал Джулиани.

Китай поставил США условие по торговым переговорам

Китай согласен на торговые переговоры только на основе равенства, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео 18 мая.

На сайте МИД КНР говорится, что Пекин будет твердо отстаивать свои государственные интересы.

Радикалы снесли забор на аллее Небесной сотни

В центре Киева на Майдане Незалежности активисты националистического движения С14 снесли забор, которым была ограждена часть участка строительства комплекса Героев Небесной Сотни, сообщил координатор праворадикальной организации Сергей Мазур на своей странице в Facebook 18 мая.

Он заявил, что снесенный забор "мешал расследованию убийств Небесной сотни" и добавил, что музей Майдана "уже уничтожил место гибели Героя Украины Плеханова".

Порошенко оставил Зеленскому список дел

Покидающий пост президента Петр Порошенко дал наставления новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому о том, как следует продолжать движение Украины в Европу. Об этом он сказал во время празднования Дня Европы в Киеве 18 мая.

"Кремль продолжает оказывать жесткое сопротивление нашему движению в Европу. РФ знает, что Украина в Европе - это смерть российского имперского проекта. Это мощный удар по российскому авторитаризму, это путь к демократическим переменам в России", - сказал Порошенко.

У Зеленского указ о роспуске Рады назвали фейком

Указ о роспуске Верховной Рады, опубликованный ранее некоторыми СМИ, является фейком и не имеет отношения к реальности, заявила пресс-секретарь Владимира Зеленского Ирина Победоносцева.

Такой же документ месяцем ранее опубликовал замглавы АП времен Виктора Януковича Андрей Портнов, отметив, что указ о досрочном прекращении полномочий Рады должен выглядеть "примерно так".

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Источник: korrespondent.net