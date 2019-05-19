В Британии снимут фильм об отравлении Скрипалей

Британский телеканал BBC снимет телевизионную драму в двух частях об отравлении в Солсбери экс-агента ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает ВВС.

Авторы сценария - Адам Паттерсон и Деклан Лоун. "Мы считаем большой честью рассказать эту историю", - заявили они.

По их словам, в основе их работы - "большие и тщательные исследования" этого события.

Фильм расскажет о жителях города, которые "демонстрировали чрезвычайный героизм" в то время, пока разворачивались события дела Скрипалей.

Название фильма, дата выхода и состав актеров пока не объявлены.

Как сообщал Корреспондент.net, в марте 2018 года бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Они пострадали в результате воздействия нервно-паралитического вещества Новичок и после длительно лечения вышли из комы и начали поправляться. Великобритания уверена в причастности России к инциденту. Власти страны обвинили в отравлении Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова. Россия утверждает, что не имеет ничего общего с происшествием в Солсбери. В знак солидарности с Британией по инциденту ряд стран мира объявили о высылке российских дипломатов. США объявили о выдворении самого большого числа россиян: 48 сотрудников дипломатической миссии и 12 сотрудников миссии ООН.

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Источник: korrespondent.net