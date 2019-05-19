Эрдоган заявил о совместной с Россией разработке систем обороны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что покупка Анкарой в РФ оборонных систем С-400 - "решенный вопрос", и добавил, что его страна планирует совместно с Россией разрабатывать систему противовоздушной обороны С-500. Об этом сообщает Reuters.
Эрдоган также выразил надежду, что американские истребители F-35 также поступят на вооружение турецкой армии.
"Рано или поздно мы получим F-35. Варианта, при котором мы их не получим, нет", - подчеркнул он.
Турция заключила договор с Россией на покупку 4 дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. Первые поставки запланированы на 2019 год.
США выступают против покупки С-400 турецкой стороной. Вашингтон требует от Анкары отказаться от российских комплексов в пользу американских ЗРК Patriot.
Эрдоган ответил на угрозы Вашингтона из-за С-400
ЗРС дальнего действия С-400 Триумф предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
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Источник: korrespondent.net
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