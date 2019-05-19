С начала мая утонули почти 40 украинцев

С начала мая на водоемах Украины погибло 38 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и переоценка собственных возможностей.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области утонули двое детей. Дети утонули в оросительном канале в Михайловском районе. Им было по двенадцать лет. Тела погибших подняты на поверхность.

В Полтавской области перевернулась лодка с рыбаками: есть жертвы

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Источник: korrespondent.net