Украинка устроила пьяный дебош в самолете. 18+

В самолете Барселона-Киев 17 мая пьяная женщина устроила скандал и бросалась на пассажиров с матами и кулаками. Об инциденте сообщила очевидец Александра Ефименко в Facebook.

Как сообщила очевидец, девушке не понравились сидевшие рядом иностранные граждане. За время полета конфликт обострился настолько, что украинка начала бить ногами своих соседей по ряду и требовала "немедленно очистить салон".

Как рассказала летевшая тем же рейсом киевлянка, конфликт на борту возник незадолго до посадки. А первопричиной стало употребление алкоголя.

"Девушка купила в duty free бутылку виски, выпила ее на борту, игнорируя просьбу бортпроводников этого не делать, и решила, что летящие с ней иностранцы не должны находиться в самолете. Потому что они - иностранцы", - рассказала Александра Ефименко.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Скандалистку по прилету передали полиции. Подобные выходки на борту подпадают под статьи о создании угрозы для нормальной работы пассажирского транспорта.

Ранее сообщалось, что житель Индии пытался открыть дверь самолета, спутав ее со входом в туалет.

В Италии пассажир выпрыгнул из самолета прямо перед взлетом

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Источник: korrespondent.net