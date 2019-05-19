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19. 05. 2019

Мэй предложит варианты улучшения сделки по Brexit

Премьер-министр Британии Тереза Мэй предложит британским депутатам пакет мер для включения их в проект соглашения по выходу Британии из ЕС (Brexit). Об этом сообщается в статье Мэй для газеты The Sunday Times.

Отмечается, что улучшение соглашения даст возможность Мэй получить поддержку необходимого числа британских парламентариев относительно ее плана по реализации процесса Brexit.

"Я не буду просто просить депутатов подумать еще раз. Вместо этого я попрошу их оценить свежим взглядом новую и улучшенную сделку и поддержать ее", - написала она.

Ожидается, что обсуждение предложений улучшения соглашения по Brexit начнется уже в понедельник, 20 мая.

Мэй: Brexit может не состояться

Ранее сообщалось, что ЕС и Великобритания согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября. При этом Лондон должен ратифицировать соглашение о выходе до 22 мая 2019 года.

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Источник: korrespondent.net

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