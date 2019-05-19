Лента RSS
Подписаться на ленту
19 мая 2019, воскресенье, 13:15
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,09
  • € 2,33
19. 05. 2019

В Николаевской области лоб в лоб столкнулись два грузовика

В Николаевской области лоб в лоб столкнулись грузовики, в результате происшествия пострадал водитель одного из автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области в воскресенье, 19 мая.

Инцидент произошел на хуторе Гаевском в Первомайском районе. Как выяснилось, в результате лобового столкновения двух грузовых автомобилей Mercedes-Benz Actros, конструктивными элементами был заблокирован водитель одного из транспортных средств.

Спасатели с помощью специального оборудования деблокировали мужчину 1995 г.р. Каретой скорой помощи пострадавший госпитализирован в лечебное учреждение.

Cмотрите фотогалерею: В Николаевской области лоб в лоб столкнулись два грузовика

 
Ранее  сообщалось о двух погибших в ДТП, которое случилось в Днепре.

Также в Винницкой области сегодня легковушка столкнулась с бусом, один человек погиб.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Самые порядочные люди - экстрасенсы, они никогда не пользуются своими способностями, чтобы выиграть в лотерею!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Следите ли вы за «Евровидением»?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.