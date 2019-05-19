Как прошел День Европы на Донбассе: яркие фото

Фонд Бориса Колесникова и ХК "Донбасс" организовали мероприятия и привлекли к участию волонтеров, представителей фан-ячеек клуба, неравнодушных местных жителей. Несколько сотен людей трудились над благоустройством городских территорий.

Субботники, приуроченные ко Дню Европы, стали напоминанием о том, что Европа начинается с себя, заботы об окружающей среде, чистоте и порядке в парковых зонах и на улицах. Результат порадовал и организаторов акции, и самих участников.

Болельщики и жители облагородили территорию вокруг ледовой арены "Альтаир" в Дружковке. Общими силами участники расчистили территорию, вывезли мусор, почистили и побелили бордюры, высадили вдоль дорожек туи.

В Константиновке активисты и хоккейные фанаты привели в порядок парк "Металлург". Участникам субботника пришлось основательно потрудиться. Они скосили газоны, убрали и вывезли мусор, покрасили скамейки и урны, фонари и ворота, высадили аллеи кустарников.

Атмосфера на субботниках была радостной и дружелюбной. Диджеи поддерживали настрой с помощью популярных песен, а ведущие организовывали паузы отдыха, устраивали викторины и соревнования. После субботника участников ожидали пикники с традиционными шашлыками (от компании "М’ясна Весна") и сладким угощением (от торговой марки "Конти").

"Благодарю всех, кто откликнулся на наш призыв провести День Европы в подготовке зон отдыха в родных городах к летнему сезону. Если ранее Фонд инициировал проведение образовательных конкурсов, спортивных и социальных проектов, то теперь мы активно поддерживаем и экологические инициативы. Субботники – одна из немногих советских традиций, которые стоит продолжать. Многие спрашивали, почему мы это событие приурочили ко Дню Европы. Европа – это настоящее местное самоуправление, настоящая децентрализация. И украинские города в ходе такой настоящей децентрализации будут выглядеть не хуже, а во многом и лучше европейских. Субботникам же останется то, что местные советы не потянут: новые скверы, какие-то авторские работы ландшафтных дизайнеров. Нет сомнения в том, что такие события важны и нужны. Вы только посмотрите, сколько молодых людей пришли поддержать города Донбасса!", – отметил Президент Фонда Борис Колесников.

Уставшие, но довольные участники субботников делились своими впечатлениями, радостью от того, что сделали полезное для региона дело. "Это был отличный День Европы. Убирать после себя – это нормально, по-взрослому. Заботиться о других – это по-взрослому. Если думать, что кто-то придет и уберет за тобой, можно всю жизнь прожить в бардаке. Сейчас мы любуемся, как красиво получилось, хочется, чтобы жители заботились, поддерживали чистоту. Если проводить такие акции чаще, то мы сможем своим трудом изменить облик города", − поделился впечатлениями Дмитрий, хоккейный фанат из Константиновки.

Напомним, в мае отмечается несколько международных праздников, связанных с заботой об окружающей среде. Так, 12 мая был День экологического образования, 15 мая – Международный день климата, а 24 мая празднуют Международный день парков.

Источник: korrespondent.net